Ciclista investito da un suv in via Garibaldi finisce in ospedale

Un uomo in bicicletta è stato investito in via Garibaldi a Piacenza da un suv che usciva da via Cavalletto. Il ciclista è stato subito soccorso dai passanti che hanno chiamato il 118. L’uomo è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche la polizia municipale, il traffico ha subito rallentamenti. L’incidente si è verificato intorno alle 12 di martedì 12 novembre.