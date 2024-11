Dagli animali ai libri, la sindaca risponde alle domande dei bambini

Qual è la cosa più bella che ti capita di fare come sindaca? Lo hanno chiesto i “leprotti” – gli alunni di 5 anni – della scuola paritaria dell’infanzia San Vincenzo de’ Paoli a Katia Tarasconi, che questa mattina, 12 novembre, li ha accolti in Municipio insieme alla coordinatrice Chiara Dieci, alla maestra Elisa Cavazzi e all’assistente ausiliaria Luciana Riva. La risposta è arrivata spontanea: “Quello che mi piace di più è incontrare i bambini come voi e i ragazzi delle scuole, perché mi regalate sempre un sorriso”.

Seduti tra i banchi del Consiglio comunale, i piccoli ospiti hanno alzato la mano non solo per porre le proprie domande, ma anche per simulare il voto, approvando quasi all’unanimità – con una sola astensione – un’ipotetica nuova pista ciclabile per il loro quartiere.

Curiosi di sapere se la sindaca usi di più il computer, il telefono o la penna nel proprio lavoro, se ami gli animali e libri, hanno chiesto anche quali siano i progetti del Comune a favore degli amici a quattro zampe e, nel regalarle un carnet con i loro disegni, l’hanno invitata ufficialmente a pranzo nella loro scuola in via Emilia Parmense, adiacente alla chiesa parrocchiale di San Lazzaro.

“Verrò senz’altro – ha concluso Tarasconi – ma nel frattempo sono felice di ricevervi in quest’Aula dove è molto importante, come nella vita, ascoltarsi a vicenda e dialogare sempre”.