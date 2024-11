Gara di cuori per il rientro a casa di Simran: la mamma dona i libri alla scuola

Geeta è la mamma di Simran, la studentessa 14enne del Marcora tragicamente morta il 10 ottobre scorso sotto le ruote dell’autobus scolastico che doveva riportarla a casa, a Cortemaggiore. La donna, nei giorni scorsi, a perpetuare il suo affetto per la comunità che aveva accolto la figlia ha compiuto un gesto straordinario nella sua semplicità.

La famiglia, di origini indiane, ha portato i libri della ragazza, ancora nuovi, affinché altri studenti li possano utilizzare, in futuro, indizio di un legame che proseguirà.

Negli stessi giorni la scuola – che prima dei funerali al cimitero di Piacenza aveva dedicato una commovente cerimonia laica al campus– si è messa in moto, in silenzio, per raccogliere fondi e aiutare la famiglia anche per le spese che sta affrontando.

Per sostenere il rientro di Simran in India, nella regione del Punjab, alla scuola sono arrivate tante buste chiuse portate dai genitori, dagli alunni, dai docenti, da tutto il personale. Persone che in qualche modo hanno voluto sostenere una famiglia che non potrà mai essere consolata, ma che in tanti sentono vicina.

L’ARTICOLO DI SIMONE SEGALINI SU LIBERTÀ