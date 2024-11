Giardini Anguissola, residenti esasperati: “Disordine, spacciatori e vandalismo”

Il parco Anguissola fra via Campesio e via Emmanueli in balia di spacciatori e balordi vari. Questo in sintesi quanto hanno raccontato a Libertà diversi abitanti, i quali spiegano che dalle 17 alle 2 di notte è controllato da rumorosissimi spacciatori e loro clienti ed amici, fra cui non sarebbero assenti vandali e ladri. Vi sarebbe poi anche un piccolo gruppo di “irriducibili”, che rimane nel parco fino al mattino.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’