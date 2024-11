Istituto Volta, a Omar Gabriel Mirko il premio di studio intitolato al professor Valdini

Si chiama Omar Gabriel Mirko il destinatario del premio di studio dedicato al professor Gian Maurizio Valdini. In memoria del professore del polo superiore Volta, scomparso nel 2010, ogni anno la moglie Emanuela Ghizzoni finanzia un premio di studio che quest’anno è andato a Omar, diplomatosi a giugno con un’ottima votazione dopo aver concluso i cinque anni all’Istituto tecnico economico di Borgonovo.

“È una scuola che raccomando – dice il giovane, oggi universitario -. In molti pensano che queste siano scuole di serie b perché non sono licei, ma qui i professori ti formano in maniera ottimale”. A consegnargli il premio la vedova del professore: “Amava il contatto con gli studenti – dice – con lui la nostra casa era sempre piena di gente”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ