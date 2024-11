Agrisystem, il benvenuto ai 29 nuovi dottorandi alla Cattolica di Piacenza

Sono 29 i nuovi studenti provenienti da tutto il mondo per il Dottorato per il sistema agroalimentare – Agrisystem all’università Cattolica di Piacenza. Il nuovo ciclo è stato presentato stamattina, 13 novembre, da Pier Sandro Cocconcelli, preside della facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali, Marco Allena, preside della facoltà di economia e giurisprudenza, e Paolo Ajmone Marsan, direttore della scuola di dottorato.

“Crediamo che questo dottorato sia fondamentale per aiutare gli studenti e le studentesse che lo frequentano a capire la realtà di oggi. Il mondo dell’agricoltura sta diventando sempre più importante, e il contributo che le materie economico-giuridiche possono dare ad esso è fondamentale – ha esordito Cocconcelli -. Alla luce delle crisi che colpiscono la nostra realtà attuale, l’agricoltura risulta ancora più importante, anche dal punto di vista della sostenibilità e dei costi sociali. Ben vengano iniziative come questa e gli approfondimenti scientifici e accademici su tematiche che hanno una stretta concretezza come questa”.

Ma con questo percorso quali professioni si andranno a creare? Risponde a questa domanda il professor Allena: “Il mondo della ricerca nel settore agroalimentare è cambiato, perché è cambiato il paradigma che sta alla base della produzione di alimenti sicuri, sani e per tutti. Servono sempre più dottorandi e persone che entrano nel mondo del lavoro con un ruolo molto attivo e di coordinamento e con le competenze per la gestione, tenendo conto delle difficoltà che ci sono oggi: da una parte la scienza diventa sempre più approfondita; abbiamo bisogno di conoscenze scientifiche e tecnologiche che riescano a entrare nei problemi per trovare delle soluzioni. Dall’altra parte, proprio perchè si è più specializzati, si tende a perdere quella che è la visione globale. Questo dottorato, ormai attivo da anni, unisce questi due aspetti, formando gli studenti a sviluppare competenze transdisciplinari che sono la base di quello che oggi è considerata la ricerca avanzata per avere un impatto sulla società”.

Durante l’evento, sono intervenuti anche Chiara Combo, direttrice dell’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano, che ha parlato del suo percorso, e François Bourdichon, consulente per la sicurezza alimentare e collaboratore dell’Università Cattolica, che ha discusso dell’importanza del dottorato in Agrisystem.