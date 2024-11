Armando e Giuseppina, 50 anni di matrimonio: festa a sorpresa a Ponte dell’Olio

L’arrivo davanti alla chiesa con una 500 azzurra infiocchettata e appena dietro, a sorpresa, il Corpo bandistico pontolliese ad intonare una musica di festa. Per il loro 50esimo anniversario di nozze, Armando Marlieri e Giuseppina Gargiulo hanno avuto un bel regalo, quello delle note festose della banda di Ponte del’Olio che ha voluto dimostrare loro la propria amicizia. Armando è infatti nella banda da ben 54 anni e ne è stato per 17 anni il presidente. Un segno di amicizia che la banda dimostra – nel limite del possibile – ogni volta vi sia un momento importante per i suoi componenti.

Domenica 10 novembre la banda c’era per Armando e Giuseppina; il 16 giugno scorso per Claudio e Anna Villa, che hanno toccato i 40 anni di matrimonio.

“La banda è un gruppo che ha una dimensione molto familiare – afferma l’attuale presidente Mauro Sartori -. Questo si percepisce quando ci sono momenti di festa come è successo per Claudio e Anna e domenica per Armando e Giuseppina; la banda naturalmente si stringe attorno ai suoi musicanti e alle famiglie che sono parte importantissima del gruppo”.