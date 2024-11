Borse di studio per viaggi all’estero, Intercultura: “Il 15 novembre scade il concorso”

È prorogato al 15 novembre il termine per iscriversi al concorso Intercultura per usufruire di una borsa di studio per i programmi di viaggio all’estero. Fra quelle presenti c’è – per il secondo anno – quella offerta dalla Fondazione Ronconi Prati e Confindustria: si tratta di una borsa di studio parziale rivolta a studenti meritevoli residenti e iscritti in scuole superiori della provincia di Piacenza.

La borsa è rivolta a ragazzi nati tra il primo luglio 2007 e il 31 agosto 2010, con Isee fino a 30.000 euro, che desiderino partecipare a un programma scolastico trimestrale, semestrale o annuale all’estero. Lo sottolinea la referente per Piacenza di Intercultura Eleonora Morandi: la partecipazione alle selezioni per i programmi di Intercultura si effettua iscrivendosi al concorso consultabile sul sito della Fondazione di Piacenza e Vigevano entro il 15 novembre.

Alla scadenza delle iscrizioni, tutti i candidati sosterranno un percorso di selezione che comprende una prova d’idoneità online, colloqui condotti da volontari esperti dell’associazione e un incontro con la famiglia del candidato: i risultati saranno comunicati entro febbraio 2025.

Oltre mille sono le borse di studio per quasi 2.000 posti in 60 destinazioni nel mondo che costituiscono la proposta di Intercultura per gli studenti delle superiori.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ