Sorpresa a Castel San Giovanni: pranzo con tortelli per il pilota Charles Leclerc

Il campione della Ferrari, Charles Leclerc, è stato ospite inatteso della trattoria Stellina di Castel San Giovanni. il pilota di Formula 1 e la fidanzata si sono presentati, non annunciati, in trattoria attorno all’ora di pranzo. “Quando l’ho visto mi sono sentito mancare, l’ho riconosciuto subito” racconta il titolare Michele Bignamini.

“Si è seduto in disparte con la sua fidanzata e ha chiesto di mangiare velocemente perché dovevano prendere l’aereo”. La trattoria è infatti la prima che si incontra appena usciti dell’A21. Il pilota della Ferrari ha chiesto di mangiare tortelli burro e salvia e al termine si è complimentato con la cuoca.

“È stato gentile con tutti – racconta il titolare – anche con gli altri clienti che lo hanno riconosciuto”.