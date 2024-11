Scontro fra camion in A21 tra Castello e Piacenza Ovest: traffico bloccato

Sta causando pesantissimi disagi alla circolazione l’incidente, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre, nel tratto piacentino dell’autostrada A21 Torino-Piacenza.

Lo scontro, che ha visto coinvolti due camion, si è verificato tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest (in direzione Piacenza). Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco. Pare che non ci siano feriti gravi. SEGUI IL TRAFFICO IN TEMPO REALE