Maxi operazione a Gela per porto e detenzione illegale di armi: un arresto a Piacenza

Maxi operazione di polizia giudiziaria ha portato all’arresto di cinque persone per porto e detenzione illegale di armi. Per altre diciotto persone, indagate per detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti, è in corso di notifica l’avviso di interrogatorio preventivo di garanzia su richiesta della Procura della Repubblica di Gela. All’operazione ha partecipato anche la squadra mobile di Piacenza che ha tratto in arresto uno degli indagati che si trovava nella nostra città per motivi di lavoro.

La Polizia di Stato di Gela nelle prime ore di oggi, mercoledì 13 novembre, ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari custodiali, tre in carcere e due agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per il reato di porto e detenzione illegale di armi.

Nei confronti di diciotto persone, indagate per detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti, è in corso, invece, la notifica dell’avviso di interrogatorio preventivo di garanzia, secondo le recenti disposizione di legge. L’attività investigativa, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, è stata condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza ed è stata svolta attraverso l’uso di sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e ambientali.