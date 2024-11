Torna la Süppéra d’Argint con una novità epocale: concorso aperto alle donne cuoche

Nuova edizione del concorso Süppéra d’Argint, la competizione sostenuta da Banca di Piacenza, Camera di Commercio dell’Emilia e Fondazione di Piacenza e Vigevano, riservata a cuochi-gentleman appassionati non professionisti, indetta dall’Accademia della cucina piacentina.

La 31ª edizione sarà caratterizzata da un cambiamento epocale, l’apertura al mondo femminile, anche per sfatare il luogo comune che gli uomini, se veramente appassionati alla cucina, siano più abili ai fornelli delle stesse donne.

sfida ai fornelli

La sfida ai fornelli non è cambiata: valorizzare il sistema agro-alimentare piacentino di qualità con l’arte culinaria, senza tralasciare derivazioni culturale e di promozione del territorio.

Il concorso premia anche la capacità di scegliere attentamente gli ingredienti di base e di abbinarli alle bevande selezionate in accompagnamento.

come partecipare

La partecipazione è gratuita ed il concorrente deve provvedere a sue spese all’acquisto degli ingredienti e dei vini in abbinamento per gli assaggi dei piatti scelti da proporre alla giuria ed agli ospiti delle singole serate. La prima si svolgerà nel mese di dicembre, prima delle festività. Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno presentare domanda a: Accademia della Cucina piacentina (via Gaspare Landi 85 Piacenza), email: [email protected], indicando la professione, le proprie generalità, un recapito telefonico, o indirizzo e-mail, nonché le ricette per un primo ed un secondo piatto, redatte per gli assaggi di otto persone che compongono la giuria, con l’abbinamento dei vini per ciascuna ricetta (denominazione, provenienza) o eventuale bevanda alternativa, se confacente al piatto scelto. I piatti concorrono congiuntamente al giudizio finale. I concorrenti e le concorrenti saranno convocati presso la sede del concorso sfidandosi a coppie e preparando i piatti prescelti.

Le fasi eliminatorie inizieranno nella prima decade di dicembre e nei mesi successivi.

L’Accademia metterà a disposizione la propria attrezzata cucina che i (le) concorrenti potranno visionare prima della gara.