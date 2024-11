Dal Congo al coro Montenero di Ponte dell’Olio: il lungo viaggio musicale di Jérémie

Se si ha la musica dentro è difficile starle lontano. Jérémie Ninga Jérémie è congolese e nel suo paese africano cantava in un coro gospel. Arrivato a Ponte dell’Olio nel febbraio scorso, con lo zio don Alphonse Lukoki divenuto parroco di Ponte dell’Olio e Carmiano, ha conosciuto la realtà del coro Montenero e ora canta la tradizione popolare italiana, le “cante” di montagna, la guerra e l’amore vissute dai nostri nonni. Storie e identità che non gli appartengono, ma che sta imparando a conoscere grazie all’esperienza nello storico coro pontolliese, costituito nel 1968. Jérémie è in Italia da quasi tre anni. Ha studiato la lingua e lavora alla Valcolatte.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’