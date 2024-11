Fiorenzuola, varchi elettronici anti camion: da dicembre scattano le multe

È stato montato prima del ponte sull’Arda a Fiorenzuola il varco per evitare l’ingresso dei camion nel centro abitato: dopo un breve periodo di “tolleranza”, a dicembre fioccheranno sanzioni per chi non rispetti il divieto. È questo solo il primo di quattro occhi elettronici che stanno entrando in azione in vari punti: oltre a via Europa (ponte sull’Arda), anche in via Scapuzzi, in via Verani, in viale Illica.

Obiettivo, far rispettare anche in orario serale e notturno la zona a traffico limitato per i mezzi più lunghi di 7 metri e mezzo (compresi i rimorchi, caravan, carrelli).

occhi elettronici

“Il divieto di entrare nell’abitato c’è già da tempo, fin dalla realizzazione della tangenziale, era il 2009, ma non lo riteniamo sufficiente ad evitare il transito di veicoli pesanti nel centro urbano”, spiegano il sindaco Romeo Gandolfi, l’assessore al Commercio e bilancio Marcello Minari e l’assessore Elena Grilli ad Ambiente e scuole. “Addirittura abbiamo rilevato il passaggio di camion in “vie sensibili” – continuano – come viale Matteotti, dove ci sono le scuole, via Roma sede dell’ospedale, senza contare il tema della salvaguardia del ponte storico di Maria Luigia. Purtroppo per fare rispettare le regole specialmente negli orari serali e notturni occorre dotarsi di strumentazioni elettroniche e sono stati individuati quattro punti per l’installazione dei varchi per proteggere il centro abitato dal transito di mezzi pesanti non autorizzati, così da migliorare la sicurezza stradale, la qualità ambientale del centro abitato e ridurre l’usura dal manto stradale”.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’