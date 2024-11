Il corteo in divisa e le sirene: Travo ha detto addio al presidente Bonetti

Travo ha detto addio al presidente della Pubblica assistenza Fiorenzo Bonetti, centinaia i volontari arrivati da tutta la provincia per il funerale.

Piangono, e in silenzio, di quelle centinaia di divise arancioni, in via Borgo Nord a Travo si sente solo il rumore sordo dei passi. Il corteo che accompagna per l’ultima volta Fiorenzo Bonetti dalla sede della Pubblica assistenza – la sua seconda casa – alla chiesa di Sant’Antonino è quel passo all’unisono di un paese che non smette di abbracciarsi e gli vuole dire grazie. Lo fa stringendo forte il labaro tra i fiori arancioni perché le altre parole si strozzano in gola.

In chiesa la voce spezzata di Matteo Sozzi, vicepresidente della Pubblica, e della sindaca Roberta Valla in fascia tricolore ricordano l’importanza di custodire intatto l’esempio del presidente, quello che aveva lottato per avere nuovi mezzi in aiuto ai più fragili, quello che sapeva coinvolgere i giovani nel volontariato, quello che c’era sempre, per tutti. Un consiglio, la parola giusta. L’esempio.