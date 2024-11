Ladri in azione a Castel San Giovanni: addormentano otto cani e svaligiano una villa

Ennesimo furto in villa a Castel San Giovanni. Stavolta è successo in via delle Ginestre, angolo via Polezzera, dove una villetta è stata devastata dall’incursione di una banda di sconosciuti. I ladri prima di entrare in casa hanno addormentato gli otto cani, di cui uno di razza Corso e sette Jack Russel, che erano a guardia della proprietà. Una volta dentro hanno messo la casa a soqquadro riuscendo a portare via ori di famiglia per diverse migliaia di euro. “Quando sono entrato ho avuto l’impressione che fosse scoppiata una bomba in casa” dice il proprietario. “Eccetto la cucina il resto era tutto devastato e sporco”.

La sindaca scrive al prefetto

La raffica di furti ha indotto la sindaca Valentina Stragliati a scrivere al prefetto per chiedere maggiori controlli. “Per quel che mi compete – dice la sindaca di Castello – ho intenzione di potenziare la convenzione in essere con l’istituto di vigilanza che sorveglia tutti i luoghi di proprietà pubblica e di aumentare i controlli da parte dei vigili, anche in orario serale”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ