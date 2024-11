Nel canile di Piacenza sorgerà una nuova biblioteca: “Rifugio d’amore per tutti”

Sorgerà una biblioteca all’interno del canile comunale di Piacenza: un vero e proprio rifugio di libri dedicato a chi ama gli animali.

“Questo angolo di cultura e condivisione non sarà solo una semplice libreria – riferiscono i promotori -, sarà un centro di ispirazione per chi ama gli animali e desidera conoscerli meglio”.

La biblioteca metterà a disposizione una vasta collezione di libri che spazia dai manuali scientifici agli affascinanti racconti di narrativa dedicati agli animali domestici. I visitatori potranno trovare saggi sul comportamento animale, guide per interpretare il linguaggio dei nostri amici a quattro zampe, ma anche storie toccanti e avvincenti di cani e gatti che hanno lasciato un segno nel cuore dei loro compagni umani. Per i più piccoli, non mancheranno libri illustrati, per stimolare curiosità e amore fin dalla tenera età. È una libreria per tutte le età, pronta ad accogliere chiunque desideri avvicinarsi alla conoscenza degli animali e magari all’idea di un’adozione consapevole.

Una Biblioteca per Tutti

Chiunque sia appassionato di animali o abbia il desiderio di adottare un nuovo amico a quattro zampe sarà il benvenuto. La biblioteca sarà aperta a tutti i visitatori del canile: un’iniziativa che mira a sensibilizzare e ispirare, grazie alla lettura, chi desidera compiere un gesto d’amore adottando uno dei tanti animali in cerca di una famiglia.

Attualmente, il canile di Piacenza ospita molti cani, tutti in attesa di trovare una casa dove sentirsi amati e protetti. L’obiettivo del canile è chiaro e ambizioso: offrire una casa per ogni cane e contribuire a costruire un mondo migliore per tutti gli animali domestici. Questa biblioteca non sarà solo un luogo per leggere, ma anche un modo per entrare davvero in contatto con l’universo di emozioni, esigenze e fedeltà che ogni animale racchiude in sé. Grazie ai libri presenti, i visitatori potranno apprendere curiosità, scoprire storie toccanti e trovare ispirazione per costruire una relazione consapevole e profonda con il proprio futuro compagno di vita.

Il grazie ai volontari

La realizzazione di questa biblioteca non sarebbe stata possibile senza il generoso contributo dei volontari di Royal Canin, che hanno lavorato instancabilmente per allestire questo nuovo spazio, rendendolo accogliente e funzionale. Con passione e impegno, i volontari hanno creato un ambiete caldo e ospitante, regalando ai visitatori un luogo di tranquillità e arricchimento. Il canile invita inoltre tutti coloro che vogliono contribuire a questa iniziativa a donare libri adatti: arricchendo la biblioteca e rendendo la conoscenza accessibile a un numero sempre maggiore di persone.

La Storia di Cisca: un esempio di solidarietà e amore

Nel cuore di questa esperienza, c’è la storia di Cisca, una dolce cagnolina che è arrivata al canile dopo la scomparsa del suo propietario. Rimasta improvvisamente sola, Cisca ha trovato nel canile di Piacenza un rifugio temporaneo, ma è stata una volontaria del team di Royal Canin a trasformare la sua vita per sempre. Colpita dalla somiglianza tra Cisca e il suo cane Dino, la volontaria ha deciso di portarla a casa con sé, offrendo a entrambi i cani una nuova famiglia e una compagna di vita con cui condividere gioie e momenti di tenerezza. La storia di Cisca è un esempio di come la solidarietà e l’amore possano trasformare il destino di un animale in cerca di affetto.

Adottare è un atto d’Amore e Responsabilità

Adottare un animale è un’esperienza trasformativa, che porta con sé la responsabilità e la gioia di condividere la vita con un amico leale. Grazie a questa nuova biblioteca, il canile di Piacenza offrirà a sempre più persone la possibilità di avvicinarsi all’adozione con una maggiore consapevolezza, guidata dall’esperienza e dall’amore che il canile sa trasmettere.