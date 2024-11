Trevozzo, sbanda con l’auto e si ribalta su un fianco: 85enne ferito trasportato in ospedale

Pare abbia fato tutto da solo l’85enne rimasto coinvolto nella mattinata di giovedì 14 novembre in un incidente stradale a Trevozzo, lungo la provinciale 44 di Montalbo.

L’anziano, proveniente da Montalbo, all’ingresso del paese – forse abbagliato dal sole – ha perso il controllo della propria auto, una Jeep, sbandando e finendo con le ruote in un canale per poi terminare la propria corsa ribaltato su un fianco.

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, con l’automedica del 118, la Croce Rossa di Borgonovo e i vigili del fuoco intervenuti sul posto per prestare le prime cure al ferito. L’85enne, in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Piacenza. Ai carabinieri di Agazzano il compito di effettuare i rilievi.