A ColtiviAmo Piacenza protagonista Coldiretti con la sua storia e i servizi

Questa sera, 15 novembre alle 20.30, va in onda l’ultima puntata stagionale di “ColtiviAmo Piacenza”, il programma di Telelibertà ideato e condotto da Marzia Foletti. L’episodio conclusivo è dedicato a Coldiretti, l’associazione di riferimento per gli imprenditori agricoli in Italia e in Europa, con 1,6 milioni di associati e una presenza consolidata su tutto il territorio nazionale. In questa puntata, si approfondisce il ruolo cruciale di Coldiretti nel supporto agli agricoltori locali, evidenziando l’importanza di un settore agricolo che, a Piacenza, è una vera eccellenza.

La provincia piacentina si distingue infatti per la sua forte vocazione agricola: ben il 15% delle imprese attive nel territorio è di natura agricola, un dato superiore non solo a quello delle province vicine, ma anche alle medie regionali e nazionali, che si attestano intorno al 12%. L’agricoltura a Piacenza non è solo un motore economico, ma rappresenta una tradizione radicata e una passione che continua a tramandarsi di generazione in generazione.

COLDIRETTI PROTAGONISTA A COLVITIAMO PIACENZA

La puntata offre un approfondimento su storie e sfide degli agricoltori piacentini, mettendo in luce l’evoluzione del settore, dalle tecniche tradizionali alle nuove frontiere dell’innovazione. Diversi gli ospiti della puntata, tra questi Roberto Gallizioli, direttore Coldiretti Piacenza e Paolo Oddi, che è il presidente di Terranostra.