Arianna Meloni: “Elezioni regionali, una partita ancora tutta da scrivere”

L’arrivo in sordina dall’entrata secondaria dell’auditorium Sant’Ilario, poi la breve intervista concessa ai media nazionali e locali e, infine, il comizio di circa mezz’ora. Chiuso in crescendo, di fronte a una platea di circa 200 persone. Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier, conclude di fatto la campagna elettorale per le Regionali a Piacenza con un messaggio: “Oggi siamo qui per il fotofinish di una competizione dura, in cui i nostri candidati non si sono risparmiati, consapevoli che nelle ore che restano possiamo fare ancora molto”.

elezioni regionali 2024 a Piacenza

Una ventata di ottimismo rivolta in particolare ai quattro candidati di FdI (Giancarlo Tagliaferri, Paolo Negri, Erika Opizzi e Sara Soresi), ma anche agli abitanti di una Regione che “merita di più e che, con un serio programma di rilancio, può ambire al ruolo di locomotiva d’Italia”. Prima della chiusura ad effetto: “Quella delle elezioni in Emilia-Romagna è ancora tutta una partita da scrivere”. Non solo perché “siamo coloro che hanno iniziato a far politica da tempo e senza alcuna ambizione personale, e ora rappresentano una grande comunità nazionale, costruita passo per passo senza svenderci e senza mai farci ricattare da nessuno”, ma anche perché “rappresentiamo il partito della nazione che ha nel proprio dna l’orgoglio di sentirsi italiani, costruito da gente per bene e che lavora senza cercare scorciatoie. Come l’abominio del reddito di cittadinanza che, infatti, abbiamo subito abolito una volta saliti al governo”.