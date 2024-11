Castel San Giovanni, nel 2025 entrerà in funzione il forno crematorio per animali

Entro al seconda metà del 2025 entrerà in funzione il tanto dibattuto forno crematorio per animali da affezione di Castel San Giovanni.

Vi si accederà passando dall’ingresso principale del polo logistico. Gli appuntamenti si potranno prenotare anche on line e i costi saranno nell’ordine di qualche decina, massimo centinaia, di euro. Sono questi alcuni del dettagli del forno crematorio per animali da affezione che entrerà in funzione nel polo logistico di Castel San Giovanni.

Sui dubbi maggiori, legati alle emissioni in atmosfera, il direttore generale della società che lo gestirà, Cpp del gruppo Altair Funecap Andrea Malagoni, tenta di tranquillizzare: “Il forno crematorio di Castello avrà emissioni simili a una caldaia ad uso domestico – le sue parole -. Sarà dotato di sistemi filtraggio all’avanguardia, tanto da rendere l’impatto ambientale quasi nullo”.

Basteranno queste rassicurazioni a placare le preoccupazioni degli amministratori locali? Nelle settimane scorse, dopo le proteste unanimi in consiglio comunale la sindaca Valentina Stragliati, aveva annunciato di voler scrivere in Regione. Nel frattempo, dopo il via libera della conferenza dei servizi, non esistono impedimenti all’avvio dei lavori.

