In arrivo rinforzi per la sicurezza: “Assegnati 17 poliziotti in più a Piacenza”

“In arrivo rinforzi per la sicurezza del nostro territorio. Il Viminale ha infatti assegnato a Piacenza 17 poliziotti in più. Un ringraziamento doveroso va al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: l’impegno della Lega in tema di sicurezza si dimostra ancora una volta con i fatti, le chiacchiere della sinistra stanno a zero dopo tanti anni di immobilismo in tema di turn over”. Così la senatrice piacentina della Lega Elena Murelli.

Anche la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi commenta il rinforzo di organico: “Nel settembre del 2023 avevo presentato all’allora prefetta Daniela Lupo due istanze in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica chiedendo al Governo l’incremento d’organico delle forze di polizia sul territorio piacentino e l’impiego di militari in alcune zone della città a supporto di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Esattamente un anno fa, a novembre, era stata accolta una delle due richieste che avevo presentato in Prefettura e, da allora, sono in servizio a Piacenza 15 militari in più impiegati in servizi sul territorio comunale. Oggi apprendo dalla stampa con grande soddisfazione che il Viminale ha accolto anche la seconda istanza che avevo proposto nel settembre dell’anno scorso, ovvero incrementare l’organico delle Forze di Polizia. Sapere dunque che a Piacenza arriveranno a breve 17 nuovi poliziotti è un’ottima notizia che non può che essere accolta positivamente. Come amministrazione comunale – conclude la sindaca – facciamo il possibile per contribuire a rendere più sicura la città e favorire la cultura della legalità con iniziative e progetti mirati, ma senza il prezioso e insostituibile lavoro delle Forze dell’Ordine statali – anche in tema di prevenzione – ogni sforzo rischierebbe di essere vano. Ecco perché è fondamentale che gli organici siano adeguati alle esigenze dei territori”.