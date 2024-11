Ladri scatenati in Val Nure. “Mi hanno portato via i ricordi di una vita”

Sono stati giorni movimentati in Val Nure per una serie di furti messi a segno a Pontedell’Olio e uno tentato ad Albarola. L’eco dell’accaduto si è diffusa anche nei gruppi di controllo di vicinato allertati dalle forze di polizia che, tramite la rete di videosorveglianza, hanno individuato due veicoli implicati nei colpi, intercettandoli poi a Pontenure. I malviventi sono riusciti a dileguarsi, ma non hanno messo a segno altri reati.

Due dei furti a Ponte dell’Olio sono stati in via Sbuttoni, nello stesso palazzo. Sembra che i ladri siano riusciti ad entrare arrampicandosi su una grondaia. “Il mio appartamento era completamente a soqquadro – racconta una delle vittime -, come se fosse passato un uragano. Mi hanno portato via i ricordi di tutta una vita”.

Il sindaco di Ponte dell’Olio, Alessandro Chiesa, fa sapere che sta mantenendo costanti contatti con i carabinieri per seguire gli aggiornamenti sulle attività di ricerca e di indagine, un’attività che sta portando avanti anche la polizia locale Alta Val Nure in cooperazione con i Corpi di polizia dei paesi limitrofi, con il controllo dei veicoli segnalati attraverso la rete provinciale di lettura targhe.

Movimentata anche la serata di mercoledì 13 novembre, quando la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero è stata avvertita della presenza di un veicolo sospetto nella zona di Vigolzone. Inviate le pattuglie sul posto, sono stati avvertiti i cittadini attraverso il controllo di vicinato. “I sospetti della segnalazione sono risultati fondati – rileva il comandante della polizia di Valnure Valchero, Paolo Giovannini -. Il veicolo infatti ha tentato un furto ad Albarola, senza riuscirci, grazie alla prontezza del padrone di casa che, sapendo dell’allerta, era attento e ha prevenuto il furto sorprendendo i malviventi nell’abitazione“, dopo che avevano rotto il vetro di una grande finestra-balcone. Quattro i malviventi coinvolti, a bordo di un’auto, che poi si è diretta a Podenzano.

Giovannini ricorda che nel periodo invernale i furti aumentano ed è importante che i cittadini attuino tutte le misure preventive di protezione delle loro abitazioni. Secondo quanto è stato possibile apprendere, ieri si è verificato un altro furto, questa volta a Podenzano, in via Dante. Ladri in casa anche a Quarto.