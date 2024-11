Lella e Paolo, nuovo voto d’amore 40 anni dopo. Papa Francesco: “Voi un esempio”

Quarant’anni di matrimonio, un’unione in cui sempre “insieme, nella buona e nella cattiva sorte” ha rivestito un significato speciale, e che Lella Crestani e Paolo Garattini hanno nuovamente suggellato a Roma con l’ammirazione di Papa Francesco due giorni fa. Un significato speciale in quanto, di 40 anni di matrimonio, 35 sono stati vissuti in compagnia di un terzo incomodo. Che si chiama sclerosi multipla e che ha colpito Lella (diminutivo di Emanuela) a soli 25 anni. Non esiste Paolo senza Lella, non esiste Lella senza Paolo. I piacentini li conoscono bene. Sanno del loro amore, e del loro cuore: due anni fa hanno creato l’associazione “Allunga la tua mano”, che ha già distribuito aiuti a Piacenza e dove c’è bisogno, dal Congo all’Ucraina. Sono inossidabili, la fede in Dio li unisce e ne ha fatto due guerrieri armati di luce e di speranza. Sono contagiosi, è inevitabile non commuoversi, sorridere, illuminarsi quando te li trovi davanti.

Il 12 novembre di 40 anni si erano sposati sull’isola d’Elba, e per il viaggio di nozze erano fuggiti a Roma. Tre giorni fa, il 12 novembre 2024, i due piacentini – entrambi terziari dell’ordine francescano secolare da 18 anni, entrambi splendidi sessantenni – si sono fatti trovare a Roma, nuovamente, come 40 anni fa.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’