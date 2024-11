Mezzi di contrasto e nuove tecnologie per diagnosi precoci: medici a congresso

I mezzi di contrasto sono generalmente sicuri e ben tollerati dalla maggior parte dei pazienti. Tuttavia, come per qualsiasi procedura medica o farmacologica, possono esserci rischi o effetti collaterali.

Oggi, 15 novembre, al Park Hotel gli specialisti dell’ospedale di Piacenza e provincia, che utilizzano la radiologia e i mezzi di contrasto, si sono dati appuntamento per fare il punto sulle nuove frontiere della tecnologia.

PIACENZA: MEZZI DI CONTRASTO E NUOVE TECNOLOGIE

La tecnologia medica infatti avanza richiedendo un costante confronto tra le competenze tecniche e cliniche delle diverse figure professionali coinvolti nell’attività clinica quotidiana. Il congresso, organizzato da Emanuele Michieletti, direttore della Radiologia, Roberto Scarpioni, direttore di Nefrologia e Daniela Aschieri, direttore di Cardiologia, affronta diverse tematiche cruciali: dai potenziali danni all’organo, in particolare quelli renali, associati all’uso di mezzi di contrasto, ai protocolli più recenti per ridurne i rischi. Sono state presentate anche le nuove tecnologie che permettono di ottimizzare la dose radiante e migliorare la qualità delle immagini, con un focus particolare nell’ambito cardiologico e sulle patologie che possono essere trattare in maniera meno invasiva rispetto al passato.