Raccolta puntuale rifiuti, alla Besurica e a Sant’Antonio due incontri per chiarire i dubbi

Per favorire la più ampia diffusione delle informazioni tecniche relative al nuovo sistema di tariffazione puntuale del servizio di raccolta rifiuti – per il quale è in corso, a cura di Iren, la progressiva distribuzione a domicilio degli appositi contenitori in tutte le frazioni e i quartieri della città – l’Amministrazione comunale organizza due incontri pubblici aperti a tutti gli utenti interessati.

dove e quando

Entrambi con inizio alle 20.30, gli appuntamenti si svolgeranno in queste date: martedì 19 novembre nel salone parrocchiale di San Vittore, alla Besurica e martedì 26 novembre negli spazi della parrocchia di Sant’Antonio.

gli incontri

L’obiettivo è consentire alle persone di abituarsi al nuovo metodo e sarà l’occasione in cui rispondere, anche con esempi pratici, a tutti i dubbi e le richieste di chiarimento emerse in questa prima fase di sperimentazione, durante la quale gli addetti incaricati di Iren stanno consegnando i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare in ogni casa o presso i punti informativi allestiti di volta in volta nelle aree interessate (in questi giorni la zona Raffalda, nelle scorse settimane proprio la Besurica e Sant’Antonio).