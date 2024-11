Ritrovata la targa del Monte Menegosa. “Qualcuno l’ha spostata”

A distanza di due giorni dalla sparizione della targa del Monte Menegosa, oggi, 14 novembre, è stata ritrovata al suo posto. A segnalarne la scomparsa era stata un’escursionista, mentre a ritrovarla è stato Gabriele Delmolino, sindacalista e appassionato della montagna. Dopo aver letto della vicenda, Delmolino è salito in cima e ha individuato la targa, abbandonata in un angolo, non lontano dal suo punto originale.

Non è chiaro chi e perché l’abbia spostata, ma poco distante Delmolino ha notato anche un bauletto chiuso ermeticamente. “Dentro c’è il quaderno di vetta – spiega Delmolino – sulla serratura la chiave c’è sempre stata: in quel modo infatti le persone potevano aprire il bauletto, scrivere qualcosa e richiuderlo. Oggi è serrato, chiuso ermeticamente. La chiave è scomparsa, per aprirlo va scassinato. È evidente che qualcuno è andato su e ha combinato un po’ di guai”.

La targa era stata posizionata vent’anni fa, insieme a una statua della Madonnina, e da allora non era mai stata rimossa. “Siamo andati in gruppo con il prete di Groppallo don Gianrico Fornasari – spiega ancora – e abbiamo posizionato la targa e anche la statua della Madonnina: sono sempre rimaste lì, da vent’anni. Non so chi e perché possa averla spostata. Forse dopo l’articolo chi l’ha presa l’ha riportata su”.