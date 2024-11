Al Pronto soccorso pretende di saltare la fila e minaccia il personale: denunciato

Gli agenti della squadra Volante della questura sono intervenuti giovedì sera al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di un uomo, in attesa di cure, che minacciava il personale infermieristico. Si trattava di un cittadino italiano di 35 anni, il quale reiterava le minacce nei confronti dei sanitari senza un valido motivo, come già aveva fatto in precedenza ed in diverse altre occasioni quando, sempre con atteggiamenti prepotenti, pretendeva di passare davanti agli altri utenti.

L’uomo è stato accompagnato in questura e denunciato per i reati di minaccia a pubblico ufficiale ed interruzione di un servizio pubblico.