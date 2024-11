Al via i lavori delle nuove Youth Bank nel Piacentino: coinvolti 30 giovani

Sono in tutto una trentina, hanno un’età tra i 16 e i 25 anni, per motivi di residenza, studio o lavoro frequentano i territori di Piacenza e Vigevano e desiderano impegnarsi per risolvere problemi sociali, culturali e ambientali della comunità gestendo risorse economiche messe a disposizione dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Sono i “banchieri” selezionati con il progetto Youthbank avviato a Piacenza nel 2023, in via sperimentale, e che ora si è fatto in quattro affiancando alla YouthBank-Piacenza città, anche quelle di Piacenza Levante, Piacenza Ponente e Vigevano.

I giovanissimi “banchieri” si sono trovati oggi (16 novembre) a Palazzo Rota Pisaroni per la prima delle riunioni operative che serviranno a concretizzare il progetto. Nelle prossime settimane realizzeranno una mappatura dei bisogni dei giovani dei loro territori di riferimento attraverso la diffusione di un questionario i cui risultati serviranno a stabilire le priorità da cui partire per elaborare quattro Bandi che saranno pubblicati nel 2025 al fine di intercettare e sostenere progetti ideati da altri gruppi di giovani under 25, gli YouthPlanner.

L’intero progetto è coordinato dal consigliere generale della Fondazione Edoardo Favari, affiancato da Giulia Guardiani e dai coordinatori Daniele Spina, Alice Lombardelli e Maria Laura Grisi Sakamoto, selezionati fra i banker dello scorso anno.

“Dopo un anno sperimentale che ci sta dando molte soddisfazioni, con nove interventi di giovanissimi che sono stati finanziati e sono in fase di realizzazione, ora la YouthBank si fa in quattro – sottolinea Favari – abbiamo costituito quattro team variegati, in termini di età, sesso e competenze, ma che già nel corso della formazione si sono dimostrati entusiasti e pieni di voglia di fare e di farlo insieme. Siamo fiduciosi che vi siano le condizioni per fare bene anche quest’anno, dando a un numero sempre maggiore di giovani la possibilità di crescere ed esprimere il proprio valore”.

“Nelle linee strategiche della Fondazione abbiamo scritto a chiare lettere la volontà di agire a favore di tutta la comunità, con un occhio di riguardo per i giovani – aggiunge il presidente della Fondazione Roberto Reggi – e lo stiamo facendo sostenendo scuola, università, cultura, luoghi, ma la YouthBank è un progetto particolarmente significativo, in tal senso, perché ci ricorda che, in un paese in cui l’età media delle posizioni decisionali è fra le più alte del mondo investire sui giovani deve significare innanzitutto valorizzare il loro talento, responsabilizzarli, dargli l’opportunità di impegnarsi per la propria comunità, di prendere decisioni e di assumersene la responsabilità. È questo lo spirito del progetto YouthBank, fin dalle sue origini”.

Gli incontri operativi, che d’ora in poi si svolgeranno nella sede della Fondazione o da remoto, seguono la formazione residenziale obbligatoria che i “banker” hanno frequentato lo scorso ottobre a Villa Castello di Torrazzetta a Borgo Priolo (Pavia). Un percorso studiato per alternare momenti teorici, sempre interattivi, ad attività pratiche svolte in gruppi. Oltre alla preparazione rispetto ai concetti utili per affrontare il compito di YouthBanker, l’obiettivo della formazione è anche il team building, scopo che anche quest’anno è stato raggiunto grazie all’entusiasmo dei ragazzi, che hanno costituito un gruppo molto affiatato. Più nello specifico, i banker hanno seguito lezioni di diritto e economia del no profit, elementi di analisi dei bisogni locali, comunicazione e fundraising, nonché indicazioni sui bandi pubblici e sulla gestione dei progetti.

Al loro fianco c’erano i giovani delle YouthBank promosse dalla Fondazione di comunità comasca, che ha portato in Italia questa esperienza quasi vent’anni fa e che offre un servizio di coordinamento della parte formativa. In avvio dei lavori è intervenuto Don Mauro Stabellini, in rappresentanza della Fondazione Don Niso Dallavalle, la realtà fondata dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio che gestisce la struttura di Torrazzetta,

GLI YOUTHBANKER

Youthbank Piacenza: Aicha Moudani (18 anni), Carlotta Sali (18 anni), Edoardo Montenet (21 anni), Teresa Pozzoli (20 anni), Michele Bersani (23 anni), Elisabetta Epi (17 anni), Piero Leonardo Caminati (23 anni), Elisa Casari (22 anni), Margherita Lecce (21 anni), Alessandro Tirelli (21 anni).

Youthbank Ponente (territori comunali di Agazzano, Alta Val Tidone, Bobbio, Borgonovo val Tidone, Calendasco, Castel San Giovanni, Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Ottone, Pianello val Tidone, Piozzano, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Zerba, Ziano Piacentino): Giulio Fontanella (19 anni), Noemi Marenghi (24 anni), Alice Quartuccio (22 anni), Lucrezia Mangiarotti (16 anni), Lorenzo Tramelli (17 anni), Laura Garrett (18 anni), Isabella Sacchi (25 anni).

Youthbank Levante (territori comunali di Alseno, Besenzone, Bettola, Cadeo, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d’Arda, Gropparello, Lugagnano val d’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro. Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda): Davide Imbesi (24 anni), Benedetta Bisi (18 anni), Sara Valla (23 anni), Stefano Donati (16 anni), Elena Moreschi (18 anni), Domenico Buonanno (17 anni).

Youthbank Vigevano: Martina Omini (22 anni), Giancarlo Atencio (24 anni), Andrea Camilla Sordini (22 anni), Andrea Pizzi (19 anni), Massimiliano Maria Lippolis (22 anni), Federica Ario (23 anni).

A GENNAIO IL BANDO PER YOUTHPLANNER

A gennaio del prossimo anno è prevista l’uscita dei bandi per la ricerca degli YouthPlanner. I giovani tra i 16 e i 25 anni che intendono candidarsi dovranno elaborare un progetto che agisca sul territorio, presentato tramite un ente ammissibile al contributo secondo le regole della Fondazione di Piacenza e Vigevano (enti o associazioni accreditate). Tale ente sarà tenuto ad accompagnare il gruppo di YouthPlanner durante la progettazione, garantendone però la piena autonomia gestionale.

Tra aprile e maggio, dopo la chiusura del Bando, è attesa la preselezione dei progetti e una formazione dedicata ai candidati che avranno superato questa fase.