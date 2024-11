Anche Podenzano nel mirino dei ladri, colpi a segno e faccia a faccia in giardino

I malviventi sono riusciti a entrare in alcune case passando direttamente dal cancello principale, arrampicandosi poi sui balconi. Altri due residenti podenzanesi tra mercoledì e giovedì sera si sono trovati la casa sottosopra: armadi svuotati, cassetti buttati a terra o sui letti. Una donna si è trovata faccia a faccia in giardino con i ladri coperti da passamontagna e cappellino.

In via Garibaldi un mercoledì sera i malviventi hanno derubato l’abitazione di un uomo portando via tutte le lenzuola dai cassetti, qualche collanina e un braccialetto ed un orologio che la moglie gli aveva regalato per il matrimonio. “Questo è ciò che aveva più valore per me, un valore affettivo”, dice l’uomo. I vicini di casa avevano sentito il rumore di un trapano, ma essendo un orario ancora lavorativo hanno pensato che il proprietario stesse facendo qualche intervento in casa. Tagliata anche la cassaforte che conteneva documenti.

Nel pomeriggio di giovedì un colpo è andato a segno anche in via Dante Alighieri nella casa in cui vive una giovane donna. Casa a soqquadro, ma bottino misero. “Avevano rubato qui anche tre anni fa – racconta la donna – portando via tutto quel poco oro che avevamo. Non c’era quindi più niente”. Tanto lo spavento e la rabbia.

Il sindaco Riccardo Sparzagni ha parlato con le persone derubate esprimendo massima solidarietà nei loro confronti e richiama la collaborazione e la sinergia tra l’amministrazione, i carabinieri e la polizia locale di Valnure e Valchero per limitare il più possibile questi reati, invitando i cittadini alla massima attenzione soprattutto in questo periodo in cui il buio scende presto.

“Invito tutti alla massima solidarietà tra cittadini – dice il sindaco – e ad utilizzare lo strumento dei gruppi di vicinato che funziona perché permette di ricevere le segnalazioni in modo rapido. Importante è effettuare segnalazioni pertinenti”.

Nei giorni scorsi altre zone della provincia erano state prese di mira dai ladri.