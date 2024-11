“Attenzione, pioggia di banconote false”: al via un corso per smascherarle

“Durante le vacanze natalizie spacciavano per lo più banconote da 50 euro. Negli ultimi giorni a Piacenza sono state immesse in buon numero banconote da 20 euro”. Lo racconta un commerciante piacentino che spiega di essersi imbattuto negli spacciatori di banconote: “Erano quattro, nordafricani, molto giovani, tre ragazzi e una ragazza, ci siamo accorti che la banconota da 20 che ci avevano consegnato in pagamento l’altro giorno era falsa, l’abbiamo subito contestata e loro rapidamente si sono allontanati”.

Intanto la polizia locale e Banca d’Italia hanno organizzato una serie di incontri con i gruppi di vicinato, per spiegare come riconoscere le banconote false al tatto e grazie alla colorazione degli stessi biglietti, alla filigrana. E’ stato anche spiegato come riconoscere se una banconota è buona o no, semplicemente sfregandola fra le dita, perché le banconote autentiche rispetto alle false fanno un differente rumore.