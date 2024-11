“Ho perso il portafoglio”: si rifiuta di pagare la cena da 70 euro e viene denunciata

La squadra Volante della questura è intervenuta giovedì sera in un ristorante di viale Sant’Ambrogio, in città, dove una donna dopo aver consumato la cena aveva detto al titolare di essere impossibilitata a pagare i 70 euro del conto in quanto aveva smarrito il portafoglio.

Si tratta di un’italiana di 55 anni, residente in un’altra regione, già nota alle forze dell’ordine. È stata quindi portata in questura e denunciata per il reato di insolvenza fraudolenta.

È stato, inoltre, valutato l’avvio nei suoi confronti del procedimento per l’eventuale emissione da parte del questore di Piacenza della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dalla provincia di Piacenza.