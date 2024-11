Sul monopattino in due e a 65 km/h lungo Stradone Farnese: multa e sequestro

Nei giorni scorsi, durante una serie di controlli, la Volante della questura ha fermato e controlla lungo Stradone Farnese un monopattino elettrico con a bordo due cittadini extracomunitari di 27 e 24 anni. È emerso che il mezzo aveva superato la velocità prevista di 20 km/h, rilevando sul display una velocità di 63/65 km/h. Il proprietario è stato così sanzionato, con il conseguente sequestro amministrativo del mezzo ai fini della confisca. Inoltre è scattata una seconda multa, in quanto viaggiavano in due, mentre il monopattino era omologato per una sola persona.