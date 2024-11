Ubriachi alla guida: patente ritirata e denuncia per cinque automobilisti

Cinque gli automobilisti denunciati dai carabinieri di Piacenza, sei persone segnalate quali assuntori di droga, patenti ritirate e droga sequestrata: questo il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi quattro giorni dai carabinieri nella nostra provincia.

Durante i posti di controllo predisposti lungo le principali arterie provinciali e sulle vie di accesso ai centri urbani, cinque sono stati gli automobilisti denunciati per essersi messi alla guida con tassi alcolici superiori alla soglia di rilevanza penale. Gli equipaggi del Radiomobile di Piacenza e Fiorenzuola hanno controllato con etilometro guidatori tra i 25 e 46 anni, un dominicano e quattro operai e impiegati italiani, a bordo delle loro vetture. Per tutti è scattato, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, anche il ritiro della patente di guida e una sanzione amministrativa.

Sei invece i giovani tra i 22 e i 38 anni, perquisiti dalle pattuglie dei carabinieri piacentini a Castell’Arquato, Gossolengo e Fiorenzuola trovati in possesso di modiche quantità di droga per uso personale e quindi segnalati alla prefettura.

In tutto sono stati sequestrati 5 grammi di cocaina, circa 10 grammi di hashish e 5 di marijuana.