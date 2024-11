Alunni stranieri da inserire, per le scuole della Val Tidone in arrivo 27mila euro

Ci sono a disposizione 27mila euro per favorire l’inserimento degli alunni stranieri nelle scuole della Val Tidone. Sono fondi che i 21 Comuni del Distretto di Ponente hanno deciso di destinare agli istituti scolastici per supportare i progetti di accoglienza, integrazione di alunni figli di immigrati. Dei 52 mila euro destinati a tutti gli istituti scolastici del comprensorio che comprende Val Tidone, Val Luretta e Val Trebbia, circa la metà viene destinata alla Val Tidone. La fetta più grossa, oltre 10mila euro, servirà a sostenere progetti nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni e Sarmato, dove ci sono classi in cui si arriva a percentuali del 30, a volte del 50%, di alunni stranieri.