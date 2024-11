Alla famiglia Parenti il premio Lasalle: “Dal San Vincenzo imprimatur indelebile”

Chi ha frequentato il collegio San Vincenzo porta con sé per tutta la vita la formazione ricevuta nella propria adolescenza, tra i banchi dell’istituto scolastico dell’omonima via. Ne sono convinti gli ex-allievi del collegio, riuniti in associazione, che ogni anno si ritrovano a convegno.

Durante la giornata è stato consegnato il premio La Salle agli imprenditori Giuseppe, Nicola, Cesare, Luigi Parenti. “L’imprimatur di valori che abbiamo avuto quando da adolescenti abbiamo frequentato questi ruoli è stato tra i più forti e significativi che abbiamo ricevuto, ci sono stati trasmessi valori indelebili”, hanno commentato.