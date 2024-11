Ricerca persone scomparse, in 85 alla maxi esercitazione del Soccorso alpino a Ferriere

Ritrovamento di persone scomparse, ricerche in zone impervie e utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Le montagne attorno a Ferriere sono state lo scenario della maxi esercitazione organizzata dal Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna nella giornata di oggi, domenica 17 novembre.

L’esercitazione ha coinvolto 15 tecnici della stazione monte Alfeo e circa 70 operatori della Protezione Civile provenienti da differenti realtà, tra cui le Unità cinofile.

Le attività volte al ritrovamento di presunti scomparsi sono state effettuate nelle zone boschive impervie dell’alta Val Nure nei pressi dello Chalet Rocca dei Folli mentre il Centro coordinamento e ricerca è stato organizzato a Ferriere.

La giornata si è svolta mettendo in condivisione le tante competenze degli enti presenti: da un lato quelle tecniche e altamente qualificate del Soccorso alpino, specializzato in recupero e ricerca in ambiente impervio; dall’altro le competenze in ambito di ricerca della Protezione Civile che può vantare l’ausilio di sistemi tecnologici di ricerca specifici.

L’iniziativa è stata voluta ed organizzata con lo scopo di conoscere al meglio le reciproche realtà e apprendere il modus operandi di entrambe in modo da poter collaborare al meglio in futuro nel caso in cui si presentino situazioni di emergenza o ricerca di persone scomparse.