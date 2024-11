Dai bimbi oncologici allo sport inclusivo: un successo la cena della Bottigelli

“Lo sport piacentino è sempre al servizio del territorio e ogni volta che viene chiamato in causa per dare una grossa mano a chi è meno fortunato risponde presente”.

Le parole di Eusebio Di Francesco, ex gloria del Piacenza Calcio (attualmente allenatore del Venezia in Serie A) e presidente dell’Associazione William Bottigelli hanno aperto – nell’ormai consueta cornice della Sala degli arazzi del Collegio Alberoni – la tradizionale cena benefica di gala della Onlus piacentina. Un appuntamento sempre molto partecipato che da 22 anni a questa parte incarna il clou dell’attività dell’associazione.

Innumerevoli le novità che la Bottigelli ha tenuto in serbo: dall’ormai consolidato sostengo alle suore della Provvidenza per l’infanzia abbandonata di monsignor Torta (che grazie ai fondi raccolti dall’associazione potranno acquistare un’ambulanza per la loro missione in Etiopia, dove operano instancabilmente dal 1971) agli aiuti devoluti all’Hospice Casa di Iris, che proprio quest’anno – grazie alla generosità dei piacentini – ha completato la realizzazione della sua nuova sede. Inoltre, potendo contare anche sui 15mila euro stanziati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Bottigelli donerà un pulmino alla squadra di sitting volley (pallavolo integrata che vede in campo atlete normodotate e atlete disabili) della Volley Academy Piacenza.

Infine, la chicca di quest’anno: la nuova partnership con l’ospedale Gaslini di Genova, a cui sarà destinato parte del ricavato raccolto dall’associazione con le varie attività benefiche.

Insomma, una lunga serie di iniziative rese possibili dai tanti amici che la Bottigelli riunisce ogni anno, molti dei quali hanno seduto ai tavoli allestiti durante la cena di gala.

Presenti come sempre i grandi campioni dello sport piacentino di ieri e oggi: da mitico “tatanka” Dario Hubner a Daniele Cacia e Nicola Pozzi, senza dimenticare le delegazioni della Bakery Basket e Gas Sales Bluenergy. Oltre a loro numerosi rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Momento più atteso della serata, oltre alla lotteria benefica con tanti regali messi a disposizione dagli sponsor della Bottigelli, l’asta delle maglie dei campioni della Serie A e non solo: da Yamal a Thuram, da Keane a Di Gregorio, innumerevoli le firme illustri sulle casacche variopinte battute all’asta, per una serata di risate, sport e tanta beneficenza.