Emergenza povertà a Piacenza: mille adulti a carico dei servizi sociali

Quasi mille adulti da inizio anno, 3.700 minori in tutto il 2023. E’ un assedio silenzioso e con una pressione e progressione continua quello che stanno vivendo i Servizi sociali del Comune di Piacenza in questi mesi. L’unico modo per riuscire a sostenerlo è una mappa e una riorganizzazione omogenea dei progetti di risposta sul territorio mettendo insieme tutte le risorse, “diversamente nessuno di noi avrebbe quelle necessarie per intervenire in maniera esaustiva”.

L’assessora al Welfare del Comune di Piacenza, Nicoletta Corvi, affida alla platea del recente convegno per i cinque anni dell’Emporio solidale i numeri della pressione della povertà e la strategia necessaria per farvi fronte. “Stiamo vivendo un tempo complesso con una povertà legata sia all’abitare, sia al soddisfacimento dei bisogni primari, sia alla dimensione educativa e relazionale” osserva Corvi.

I numeri

Si apprende che i Servizi sociali del Comune di Piacenza hanno attualmente in carico 664 persone in stato di difficoltà, di cui 371 in situazioni più urgenti e compromesse. A questi si aggiungono 182 adulti che ricevono dallo Stato l’assegno di inclusione e che il Comune deve monitorare e accompagnare verificando il rispetto delle attività previste per l’accesso al sussidio. Solo nei primi sei mesi dell’anno sono arrivati al Comune di Piacenza 232 segnalazioni di nuovi casi di persone o nuclei familiari da monitorare. Una media di 38 al mese.

A tale numero di persone adulte, che come si vede sfiora il migliaio, va aggiunto il lavoro che i Servizi sociali svolgono con il Common Ground, ovvero il progetto regionale finalizzato all’emersione dello sfruttamento lavorativo (le vittime sono prevalentemente di origine extra Ue) e con il progetto sul contrasto alla tratta.

Poi c’è tutto il capitolo dei minori che nel 2023 ha visto in carico al Comune 3.738 unità complessive. Mentre i nuovi casi da inizio anno sono stati 493 (primi sei mesi ).

