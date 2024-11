Fiorenzuola, festa per bimbi e famiglie al McDonald’s: ”area riqualificata”

Flusso continuo di famiglie domenica pomeriggio 17 novembre al McDonald’s di Fiorenzuola, di recentissima apertura, dove sono state offerte musica, animazione per bambini, giochi di una volta. Il 17 novembre è stata infatti scelta come data ufficiale dell’inaugurazione del locale che ha già aperto le porte al pubblico dal 6 novembre.

Tantissime le persone che si sono avvicendate ieri negli oltre 200 posti a sedere del locale che si trova in bella vista sulla via Emilia. “Siamo a Porta Piacenza, ovvero l’ingresso a Fiorenzuola da Piacenza e stiamo piano piano riqualificando questo asse, con la rinascita di zone dismesse e l’insediamento di nuove attività come questa, così attesa”: lo ha sottolineato il sindaco Romeo Gandolfi, intervenuto con gli altri membri di giunta Paola Pizzelli, Marcello Minari, Elena Grilli e con il consigliere comunale Umberto Bergamaschi che era accompagnato da moglie e le due figlie piccole.

giochi per bambini

I bambini hanno giocato anche alla ruota della fortuna, vincendo alcuni piccoli gadgets e contribuendo al contempo a raccogliere offerte per la Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald che offre ospitalità e assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il periodo di degenza ospedaliera in varie parti d’Italia. Significativa la presenza di ben tre consiglieri del consiglio comunale dei ragazzi: Pietro Lidi di 13 anni, Lucrezia Rossetti di 11, Vittoria Onesti di 12. In fondo un locale a portata di ogni portafoglio è quello che serve anche alle compagnie di giovani. Dopo il taglio del nastro, taglio della torta. E’ stata festa per questo quinto locale aperto nella provincia di Piacenza e gestito da Fabio Calabrese, con i suoi staff: 35 le persone impiegate per ora. La ricerca di personale non è cessata.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’