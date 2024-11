Insieme senza mai vedersi in Mandelli, dopo trent’anni si incontrano a Buenos Aires

Argentini per anni a lavorare nella stessa azienda a Piacenza senza mai incontrarsi. E poi, per puro caso, le loro strade si incontrano nella terra d’origine, dall’altra parte del mondo, a Buenos Aires.

Spoiler: questa non è una storia d’amore. E se sarà una storia di amicizia, questo lo sancirà il tempo a venire. Di sicuro, è la storia di un incontro, che sarebbe dovuto (potuto) avvenire oltre 30 anni fa, a Piacenza, ma che non ci fu. Scherzi del caso, ma a sua difesa va detto che all’epoca i dipendenti sulla Caorsana erano davvero tanti. Salvo accadere dopo un trentennio, in cui il destino ha giocato a favore e ha allestito come scenario dell’incontro non Piacenza ma Buenos Aires, la capitale dell’Argentina.

Questo incontro parla di Piacenza, prende le mosse da qui, dalle nostre vallate, i tortelli con la coda, e da quel gioiello della meccatronica che fu (e che resta, oggi appartiene al gruppo Allied) l’azienda Mandelli sulla Caorsana.

E’ una storia che ci piace raccontare perché parla di un pezzo della nostra terra che sopravvive nei cuori di due ex emigrati che qui si fecero le ossa, mostrarono le loro doti, furono apprezzati e in cambio restituirono tantissima professionalità e amore al territorio. I due protagonisti sono entrambi di Buenos Aires. Entrambi ingegneri: lei, Alejandra Goldin, settore informatico, lui, Adrian Favero, settore meccanico-automobilistico.