Intossicazione da monossido per marito e moglie: vigili del fuoco in azione a Rivergaro

Vigili del fuoco e personale sanitario in azione nella notte di domenica 17 novembre. L’intervento è avvenuto in un’abitazione a Molino dei Fava, nel comune di Rivergaro.

Marito e moglie rispettivamente di 61 e 68 anni sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio. La causa del problema sarebbe stata il camino a legna della casa. I coniugi non sono in pericolo di vita e sono stati soccorsi dall’auto infermieristica del 118, dagli equipaggi della Croce Rossa di Podenzano e della Pubblica Assitenza Val Nure. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’ambiente. Presenti anche i carabinieri. La coppia è stata trasferita nella camera iperbarica di Fidenza.