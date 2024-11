La G&G Pet Food di Castelvetro porta l’eccellenza del territorio in Florida

Le imprese piacentine continuano a distinguersi a livello internazionale, portando alto il nome del territorio e diventando ambasciatrici di una cultura che unisce le radici e le tradizioni alla spinta verso l’innovazione. Nei giorni scorsi si è tenuta la terza edizione della “Italian Delegation Made in Italy” al Florida International Trade and Cultural Expo (FITCE), evento patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy presso il Broward Convention Center di Fort Lauderdale. Alla manifestazione ha partecipato, con uno stand ah hoc, anche l’azienda G&G Pet Food di Castelvetro.

Presente all’evento un team di rappresentanza guidato dalla CEO Nadia Bragalini e da Gianluca Gemo, co-fondatore dell’azienda, che ha saputo coinvolgere un pubblico attentissimo, illustrando con passione e competenza le proprietà organolettiche e nutritive dei prodotti sviluppati. Grazie all’innovativo “Metodo del Dr. Gemo,” l’esperto ha approfondito ogni aspetto della lavorazione, spiegando come questo approccio unisca ricerca scientifica e tecniche di lavorazione all’avanguardia per preservare al massimo le qualità naturali e i valori nutritivi degli alimenti. Il metodo è tutelato tramite Registrazione SIAE Sezione OLAF n. 2023/01690.

“Quest’iniziativa internazionale – ha commentato Nadia Bragalini – si conferma un’occasione cruciale per consolidare le relazioni commerciali tra l’Italia e il mercato statunitense, e rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare l’italianità e favorire nuove collaborazioni e partnership globali. E’ un orgoglio per noi aver partecipato. L’Expo, una delle più rilevanti fiere commerciali governative negli Stati Uniti, ha accolto delegazioni aziendali e istituzionali da ben 70 Paesi. Ogni azienda – aggiunge Bragalini – porta con sé un pezzo della propria identità fatta di qualità, artigianalità e rispetto per il territorio, dimostrando come tradizione e modernità possano integrarsi”.