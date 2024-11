Botte in via Campagna, arrestato straniero: doveva scontare un anno di carcere

Uno scambio di calci e pugni in mezzo alla strada è finito per costare ad un peruviano un anno di prigione. Quando la polizia è accorsa è infatti emerso che il sudamericano aveva un “debito” di un anno con la giustizia italiana per guida in stato di ebrezza. Da tempo era “uccel di bosco” ma la lite ha fatto si che potesse essere subito accompagnato in una cella delle Novate. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica 17 novembre in via Campagna. Passanti hanno visto due uomini prendersi a pugni e a calci in mezzo alla strada. Una signora alla vista dello “spettacolo” comprensibilmente preoccupata ha telefonato al 113, segnalando quanto stava accadendo sotto ai suoi occhi. Dalla sala operativa della questura è stata subito inviata sul posto una pattuglia della volante di polizia. All’arrivo della pantera in via Campagna i due uomini, forse stanchi, avevano cessato di picchiarsi. Gli agenti li hanno così identificati. Uno dei due, un cittadino straniero è risultato in regola con il permesso di soggiorno ed ha potuto così liberamente riprendere la sua strada. L’altro, è stato identificato per un cittadino peruviano di 37 anni, che è risultato avere un ordine di carcerazione spiccato dal tribunale di Lodi, per un anno di pena per una sentenza divenuta definitiva e non appellabile per un’infrazione al codice della strada.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’