La polizia locale salva cinque cuccioli abbandonati in uno scatolone a Borghetto

Alle 16.30 circa di oggi, martedì 19 novembre, su indicazione di un cittadino, la Centrale operativa della polizia locale di Piacenza ha inviato una pattuglia in via Gaspare Lorenzini, a Borghetto, dove era stata segnalata la presenza di cinque cuccioli di cane meticci, abbandonati in uno scatolone. Gli agenti sul posto si sono sincerati delle condizioni di salute dei cuccioli e li hanno portati presso il Comando di via Rogerio, dove sono stati mantenuti al caldo in attesa dell’intervento degli operatori dell’associazione Aisa, ai quali sono stati affidati per il trasporto al canile municipale e la conseguente visita veterinaria.