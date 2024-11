Castel San Giovanni, società sportive aperte ad accogliere persone disabili

Le associazioni sportive di Castel San Giovanni tendono la mano al mondo della disabilità. Nella sala consiglio del comune oltre una decina di società sportive ha incontrato i rappresentanti del Comitato paralimpico e i promotori del progetto SportAbility, per favorire l’inserimento in attività sportive non agonistiche di persone disabili. “Tutte dice l’assessore allo sport Andrea Trespidi – si sono dette aperte e disponibili a valutare la possibilità di accogliere persone diversamente abili”.

“Ora – aggiunge – occorre capire come in termini di strutture, preparazione e formazione del personale. Dal canto nostro, come amministrazione comunale, diamo la massima disponibilità”.