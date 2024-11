“CioccolatiAmo” va in aiuto alle scuole piacentine: casse audio e canestri da baskin

Il cioccolato non è solo un alimento prelibato e per palati golosi, ma può anche essere un mezzo per aiutare le scuole. Lo ha capito bene la cioccolateria Bardini di Piacenza con il progetto CioccolatiAmo, ideato proprio per dare un contributo concreto agli istituti cittadini e ai loro studenti, in collaborazione con Editoriale Libertà e Banca di Piacenza.

L’iniziativa si è svolta nei mesi scorsi fino al periodo di Pasqua con la vendita delle uova di cioccolato con il marchio del progetto per raccogliere fondi, ai quali si sono aggiunte le donazioni dei due enti che hanno partecipato per acquistare così il materiale per le scuole. Nello specifico, sono state donate 18 casse audio destinate al Quarto circolo didattico più sei canestri da baskin, due ciascuno per il liceo Respighi, la scuola media Calvino e l’istituto superiore Raineri-Marcora.

Il “giro” delle donazioni si è svolto ieri mattina, con Morena Cassinelli che ha consegnato personalmente le attrezzature negli istituti scolastici e nelle palestre dove gli studenti coinvolti fanno educazione fisica. Ad accompagnarla l’assessore alle politiche scolastiche del Comune di Piacenza Mario Dadati e Paolo Ghezzi della Banca di Piacenza: particolarmente “impegnativo” il trasporto delle casse alla scuola elementare “De Amicis” di via Farnesiana, dove sono stati accolti dalla dirigente scolastica Simona Favari.

“Siamo davvero grati a Bardini, a Editoriale Libertà e a Banca di Piacenza per questo magnifico dono che ci permetterà di realizzare diverse iniziative – ha detto Favari – in particolare, per i nostri progetti di indirizzo musicale e anche per installare una filodiffusione negli istituti ad hoc per i nostri alunni”. Ringraziamenti anche da parte di Dadati “per un progetto che ha dato un aiuto concreto alle scuole anche in ottica futura” e da Ghezzi, “è il primo anno che partecipiamo e da subito abbiamo capito l’importanza di ciò che aveva in mente Bardini, anche per la valenza educativa del progetto”. CioccolatiAmo è infatti servito anche per organizzare tour scolastici nei laboratori di Bardini, dove i piccoli studenti hanno potuto vedere come si prepara il cioccolato e provato loro stessi a cimentarsi con la pasticceria.

“Sentiti ringraziamenti a chi ci ha aiutato – la chiosa di Cassinelli – soprattutto ai nostri concittadini che ci hanno permesso di acquistare questo materiale, il nostro scopo è stato quello di regalare un sorriso ai bambini di Piacenza e direi che ci siamo riusciti”.