La Pubblica assistenza Croce Bianca cerca volontari: stasera presentazione corsi

La Pubblica assistenza Croce bianca apre le porte della propria sede in via Emilia parmense 19 per presentare il nuovo corso di formazione per diventare volontari dell’associazione affiliata a Anpas, associazione nazionale pubbliche assistenze. Stasera, mercoledì 20 novembre, alle 20.30 gli operatori in divisa arancione aspettano chiunque sia interessato ad entrare a far parte di questa realtà di volontariato, una delle più storiche della città, nata nel 1906.

Paolo Rebecchi, Coordinatore Emergenza della Associazione, fa sapere che attraverso questi corsi di formazione completamente gratuiti, la Pubblica Assistenza intende formare i suoi nuovi volontari, che siano desiderosi di conoscere il mondo del volontariato nelle Pubbliche Assistenze o curiosi di conoscere la realtà dell’associazione Croce Bianca.

I corsi per nuovi volontari

I corsi sono aperti a cittadini di età compresa tra i 16 e i 65 anni e si svolgeranno in presenza. I giovani di 16 anni possono partecipare come volontari con il consenso dei genitori, mentre solo coloro che hanno compiuto i 18 anni potranno salire sui mezzi di emergenza. I percorsi di formazione prevedono moduli specifici per diverse figure, tra cui:

– Soccorritore trasporto e/o emergenza: formazione per diventare soccorritori sui mezzi di trasporto ordinario e, successivamente, sulle ambulanze di emergenza in convenzione 118.

– Autista mezzi di trasporto e/o emergenza: corso per imparare a guidare ambulanze e automediche.

– Operatore di Protezione Civile (interno): formazione per diventare parte del sistema di Protezione Civile, con corsi regionali e nazionali.

– Operatore di Sala Radio: formazione per lavorare nella Sala Radio, cuore operativo dell’associazione.

Per maggiori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare direttamente il Coordinatore Anpas Comitato Provincia di Piacenza al numero 348/7018881 o consultare il sito www.anpaspiacenza.it.