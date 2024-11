Lavori sulla rete ferroviaria, sabato e domenica modifiche alla circolazione

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) rende noto che per consentire interventi di manutenzione, sabato 23 e domenica 24 novembre i treni sulle linee Bologna–Piacenza e Parma–La Spezia subiranno le seguenti modifiche.

Linea Bologna–Piacenza

– I treni Frecciarossa che fra Milano e Bologna utilizzano la linea convenzionale percorreranno la linea Alta Velocità con modifiche di orario e fermata a Reggio Emilia AV Mediopadana.

Per effetto della deviazione di percorso non fermeranno a Reggio Emilia storica e Parma.

Regolare il servizio sulla linea AV Bologna – Milano.

– I treni Intercity Giorno e Intercity Notte saranno deviati via Verona con perdite di fermate e modifiche di orario, mentre gli Eurocity 308 e 307 subiranno soppressioni di fermate e modifiche di orario. Per garantire la continuità del viaggio alla clientela, laddove possibile, sono stati predisposti servizi con bus in connessione a treni Intercity e Intercity Notte.

– I Regionali provenienti da Milano/Genova/Piacenza e diretti a Parma/Bologna/Rimini/Ancona/Pescara e i Regionali Parma – Salsomaggiore saranno cancellati fra Parma e Fidenza. Fra le due stazioni sarà attivo un servizio di autobus. Su trenitaliatper.it, sezione Info e assistenza, è possibile consultare la mappa dei punti di fermata degli autobus. Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio, dove è stato anche previsto il potenziamento del personale di assistenza alla clientela.

Linea Parma–La Spezia

– I treni in servizio sulla linea Parma–La Spezia saranno cancellati tra Parma e Pontremoli. Nella medesima tratta è instituito un servizio con autobus.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Informazioni nelle stazioni, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie e sui canali digitali di Trenitalia e Trenitalia Tper.

I canali di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper sono aggiornati con la nuova offerta.

Il servizio potrebbe subire ulteriori modifiche, in particolare nella giornata di domenica, per effetto dello sciopero del personale del Gruppo FS proclamato dalle 21.00 del 23 alle 21.00 del 24 novembre.