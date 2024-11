L'”Estetista cinica” alla Cattolica: “Punto sugli aspetti valoriali del brand”

Gli studenti del corso di laurea in Food Marketing e Strategie Commerciali dell’Università Cattolica di Piacenza hanno partecipato, nel pomeriggio del 18 novembre, a una lezione speciale tenuta da Cristina Fogazzi, imprenditrice e fondatrice di VeraLab, un noto brand di cosmetici. Fogazzi, che è anche l’”Estetista Cinica” sui social con oltre un milione di follower, ha raccontato la storia del suo successo, iniziato nel 2009 dopo il licenziamento dal centro estetico dove lavorava. Nel 2012 ha avviato la sua presenza online, promuovendo una bellezza più autentica e realistica, che ha attratto una community fedele.

ESTETISTA CINICA A PIACENZA

VeraLab è cresciuto rapidamente, raggiungendo un fatturato di oltre 70 milioni di euro e una squadra di 60 dipendenti, principalmente donne. Durante l’incontro, Fogazzi ha discusso delle sue scelte imprenditoriali, come la decisione di puntare sull’e-commerce e su profumerie indipendenti piuttosto che su grandi catene di franchising. Ha anche parlato dell’importanza di strategie diverse per canali diversi, sottolineando come il marketing stia diventando sempre più “TikTokizzato”, con minore focus sul prodotto e più sull’intrattenimento.

Il percorso di Fogazzi è stato elogiato dalla docente Francesca Negri per la sua autenticità, trasparenza e capacità di affrontare le sfide di una crescita rapida, rimanendo coerente con i valori del brand. La sua storia ha toccato temi fondamentali per gli studenti, tra cui branding, diritti e politiche aziendali, e la gestione di un marchio in espansione.